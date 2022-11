Legge Bilancio: bozza, revisione indicizzazione pensioni per 2023-2024, comprese le minime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La revisione del meccanismo di indicizzazione delle pensioni per il biennio entra in vigore per il biennio 2023-2024. È quanto emerge dalla bozza della legge di Bilancio, che riporta la data di oggi. “Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per il biennio 2022-2023 per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo Inps” è riconosciuto “in via transitoria” un incremento, “rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l’anno 2023 e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024”. (Rin)