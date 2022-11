Legge Bilancio: stop a rincari multe e vecchie cartelle, paletti alla flat tax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Misure su energia, fisco, politiche sociali e sanità. Sono questi i principali temi affrontati dalla bozza della legge di Bilancio, composta da 136 articoli suddivisi in 15 capitoli. Una delle principali novità riguarda lo stop ai rincari delle multe: “In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2023 e 2024 – si legge nella bozza – è sospeso l'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istat”. Viene confermata l’estensione della flat tax al 15 per cento degli autonomi da 65 a 85 mila euro ma con un paletto: “Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro”. Per quanto riguarda i pagamenti elettronici, vengono introdotte nuove esenzioni all'obbligo “limitatamente alle transazioni di valore inferiore ai 30 euro”; il ministero delle Imprese e del Made in Italy stabilirà entro 180 giorni i "criteri di esclusione al fine di garantire la proporzionalità della sanzione e di assicurare l'economicità delle transazioni in rapporto ai costi delle stesse". Nel frattempo, "sono sospesi i procedimenti ed i termini per l'adozione delle sanzioni". Previsto anche lo stralcio delle vecchie cartelle esattoriali: “Sono automaticamente annullati – si legge nella bozza – alla data del 31 gennaio 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2015”. (segue) (Rin)