Brasile: ministro Salute, accordo con fornitori prevede acquisto vaccini anti-Covid bivalenti (2)

- Il vaccino di seconda generazione è stato sviluppato per rispondere efficacemente contro la variante Omicron e le sue sottovarianti. La somministrazione è prevista come dose di richiamo per le persone che hanno già ricevuto almeno le prime due dosi di vaccino di prima generazione. Il vaccino aggiornato è fondamentale soprattutto in un momento in cui il Brasile registra un aumento di contagi e decessi dopo l'identificazione della nuova sottovariante di omicron, Bq.1. La media giornaliera di nuovi contagi ha raggiunto negli ultimi sette giorni quota 18.592, in crescita del 261 per cento rispetto alle precedenti due settimane. Il bilancio complessivo si attesta ad almeno 35.094.130 contagi da inizio pandemia. Con le 159 morti nelle ultime 24 ore, il numero complessivo di decessi per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus in Brasile raggiunge quota 689.223. (segue) (Brb)