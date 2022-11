Italia-Uruguay: nasce la Rete della cucina italiana in Uruguay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su impulso dell'ambasciata italiana a Montevideo è nata oggi la Rete della cucina italiana in Uruguay. Il gruppo, si legge in una nota, riunisce chef, ristoratori e importatori di prodotti agroalimentari italiani attivi nel Paese sudamericano al fine di promuovere la cultura culinaria italiana e i suoi prodotti. In particolare la rete mira a facilitare la circolazione di informazioni sui prodotti agroalimentari "made in Italy", sulle tecniche e buone prassi della cucina italiana. Parallelamente mira ad agevolare il coordinamento tra esercenti e importatori, e costituirà un interlocutore dell'ambasciata nell'ambito della promozione del "Sistema Italia" in Uruguay. Nel corso della prima riunione, svoltasi presso la residenza dell'ambasciata, il noto chef e comunicatore italo-uruguaiano Sergio Puglia è stato nominato portavoce della Rete. L'iniziativa nasce nell'ambito della settima edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, rassegna che ha catalizzato la partecipazione dei ristoratori uruguaiani, riuniti negli eventi organizzati dall'Ambasciata quali il seminario di cucina tenuto dalla chef stella Michelin italiana Cristina Bowerman, invitata a Montevideo per l'occasione.(Abu)