Usa-Qatar: firmata lettera di intenti per rafforzare cooperazione dopo Mondiali di calcio

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha firmato insieme al ministro degli Esteri del Qatar, Abdulrahman bin Jassim Al Thani, una lettera di intenti per rafforzare la cooperazione bilaterale dopo i Mondiali di calcio, all’indomani del dialogo strategico tra i due Paesi che ha avuto luogo a Doha il 22 novembre. I due governi, riferisce una nota, si sono impegnati ad organizzare una nuova riunione del dialogo strategico nel 2023, per discutere i risultati raggiunti nel quadro dei Mondiali di calcio e avviare i preparativi per i Mondiali del 2026, che si svolgeranno nel continente nordamericano. Nella lettera viene anche ribadito l’impegno dei due Paesi a collaborare nel contrasto al traffico di esseri umani e alla gestione dei flussi migratori. (Was)