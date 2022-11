Usa: Alaska, la democratica Peltola sconfigge Palin nell'elezione per la Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La democratica Mary Peltola ha sconfitto la repubblicana Sarah Palin nell'elezione per un seggio alla Camera dei rappresentanti Usa nel principale seggio congressuale dell'Alaska. Peltola, che dalla scorsa estate occupa il seggio alla Camera appartenuto al defunto deputato repubblicano Don Young, ha ottenuto così un pieno mandato. Il ciclo elettorale di quest'anno è il primo svoltosi in Alaska secondo un sistema di cosiddetto voto alternativo, nel quale anziché indicare una singola scelta, gli elettori definiscono un ordine decrescente di preferenza per i candidati. (Was)