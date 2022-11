Scozia: Sturgeon, troveremo un’altra via per esprimere la nostra opinione sull’indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Scozia “troverà un’altra via” per esprimere la propria opinione circa l’indipendenza dal Regno Unito. Lo ha detto la prima ministra scozzese, Nicola Sturgeon, commentando la decisione della Corte suprema di Londra di non concedere un nuovo referendum per l’indipendenza. Il primo referendum si era tenuto nel 2014 e poco più del 55 per cento dei votanti si era espresso per restare parte del Regno Unito. "Dobbiamo e troveremo un altro mezzo democratico, legittimo e costituzionale attraverso il quale il popolo scozzese possa esprimere la propria volontà. A mio avviso, quello può essere solo un'elezione", ha detto Sturgeon. Il parlamento scozzese non ha il potere di legiferare su un secondo referendum sull’indipendenza, secondo quanto ha deciso la Corte suprema britannica. A pronunciare la sentenza è stato il giudice Reed. La corte ha emesso la “sentenza rapidamente” e “questo perché il parere è stato unanime e il caso ha avuto la priorità”. Lo Scotland Act, ha detto il giudice, conferisce a Holyrood (il Parlamento scozzese) poteri ‘limitati’ e questo è un altro motivo per cui il giudizio è stato emesso rapidamente. Il parlamento “non può legiferare su materie specifiche”, fra cui “questioni fondamentali, inclusa l'unione del Regno Unito”. Reed ci ha tenuto a specificare che “la corte non sta prendendo una decisione politica nel merito dell'indipendenza” ma si limita a garantire le procedure legislative britanniche.(Rel)