- Per le attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G7, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall’approntamento del dispositivo di sicurezza, “è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2023, di 40 milioni per l’anno 2024 e di 1 milione per l’anno 2025”. È quanto emerge dalla bozza della legge di Bilancio, che riporta la data di oggi. (Rin)