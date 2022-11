© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito da “un importo specifico fisso per unità di prodotto, determinato, per l’anno 2023, in 36 euro per 1.000 sigarette, per l’anno 2024 in 36,50 euro per 1.000 sigarette e, a partire dall’anno 2025, in 37 euro per 1.000 sigarette”. È quanto emerge dalla bozza della legge di Bilancio, che riporta la data di oggi. (Rin)