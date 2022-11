Brasile: ministro Salute, accordo con fornitori prevede acquisto vaccini anti-Covid bivalenti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Preoccupato della nuova ondata pandemica, il gruppo di transizione del presidente eletto del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva ha chiesto spiegazioni al governo uscente di Jair Bolsonaro sulle misure adottate per contrastare la nuova ondata di contagi da coronavirus nel Paese. "Quello che vogliamo principalmente sapere è cosa sta facendo e cosa ha intenzione di fare il ministero della Salute, in questo momento in cui sta diventando evidente che stiamo all'inizio di una nuova ondata di Covid-19", ha detto in un'intervista a "G1" il senatore Humberto Costa, ex ministro della Salute e componente del gruppo di transizione di Lula. Dal canto suo, il presidente del Consiglio nazionale dei dipartimenti di Sanità degli stati (Conass), Nesio Fernandes, ha affermato che il nuovo aumento dei casi di covid-19 in Brasile è legato all'incapacità del governo federale di combattere la diffusione della malattia. (Brb)