Colombia: governo conferma estradizione negli Usa di Alvaro Cordoba (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- L'estradizione, la misura più temuta dai criminali colombiani per il tenore del regime carcerario negli Usa, era stata vietata dalla Costituzione del 1991, in uno dei momenti più difficili del pluridecennale conflitto interno. Nel 1997 veniva varata però una legge che reintroduceva lo strumento, attivabile dal Dipartimento di Stato Usa quindi gestito dal ministero degli Esteri e dalla Corte suprema della Colombia, prima di arrivare alla firma del presidente. Se da una parte rende più immediata l'estradizione dei criminali, la proposta avanzata ora da Petro avrebbe reso possibile non consegnare alla giustizia Usa molti dei soggetti estradati negli anni, privando Washington anche della possibilità di giudicare alcuni dei protagonisti di uno dei reati più perseguiti, il traffico di droga. Petro non ha illustrato gli altri punti presentati agli Usa, anche se ha ricordato l'importanza di "mettere fine" alla pratica di "affumicare i contadini", imponendo loro l'eradicazione delle piante di coca. (Mec)