Ucraina: Zelensky all’Onu, quella di Mosca è una strategia del terrore

- La Russia sta portando avanti una “strategia del terrore” in Ucraina. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenendo in collegamento video ad una riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, convocata nel pomeriggio di mercoledì 23 novembre su sua richiesta. Zelensky ha ricordato che a seguito degli ultimi attacchi missilistici russi nel Paese sono morte almeno dieci persone, tra cui un bambino di due anni. “Solo in un giorno sono caduti più di 70 missili: ovviamente è un crimine contro l’umanità”, ha detto. Nel suo intervento, l’ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, Linda Thomas-Greenfield, ha affermato che il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, è “determinato a distruggere le infrastrutture energetiche ucraine: vuole sfruttare l’inverno per far soffrire ancora di più i cittadini”. L’ambasciatrice ha detto che il Cremlino “sta riscontrando difficoltà importanti sul campo, e quindi ha deciso di fare ricorso ad una strategia inumana e vigliacca, colpendo i civili ucraini”. (Was)