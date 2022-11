Roma: associazioni incontrano prefetto "ancora paletti su direttiva residenza" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci sono migliaia di famiglie nella nostra città che attendono di tornare a potersi considerare cittadini di serie A attraverso il riconoscimento della residenza. Non accetteremo passi indietro o modifiche da parte dell'amministrazione comunale e del sindaco, e anzi ribadiamo la necessità di riaprire un immediato confronto circa l'applicazione di questo fondamentale atto amministrativo”, comunica, in una nota, l’associazione Nonna Roma, tra i promotori della protesta avvenuta oggi in piazza Santi Apostoli. (Rer)