Cile: governo invoca legge per la sicurezza dello Stato contro protesta dei camionisti

- Il governo del Cile invocherà l'applicazione della legge per la sicurezza dello Stato a fronte del protrarsi della protesta del sindacato dei camionisti contro il caro prezzi dei carburanti e il problema dell'insicurezza. "La decisione è stata presa, (la protesta) non è accettabile, invocheremo la legge sulla Sicurezza come corrisponde in questi casi", ha dichiarato oggi la ministra dell'Interno, Carolina Tohà. "Il governo ha fatto tutti gli sforzi per risolvere questo conflitto e lunedì eravamo giunti ad un accordo che prevedeva misure significative", ha aggiunto la ministra in riferimento alla proposta di predisporre 12 nuove aree di riposo sicure nel tratto stradale tra la capitale Santiago e la città di Arica, nel Nord del Paese e di aggiungere 1,5 miliardi di dollari al Fondo di stabilizzazione del prezzo delle benzine. La legge sulla Sicurezza dello Stato permette al governo di imputare gli autori della protesta per "crimini contro l'ordine pubblico". (segue) (Abu)