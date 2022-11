Colombia: governo conferma estradizione negli Usa di Alvaro Cordoba (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alvaro Cordoba è stato arrestato a febbraio del 2022, sotto il governo dell'ex presidente Ivan Duque, ed è ricercato dal tribunale del Distretto sud di New York. Piedad Cordoba è una senatrice del Pacto Historico, coalizione dei partiti che hanno sostenuto la candidatura del primo presidente di sinistra nella storia della Colombia. Figura divisiva della scena politica nazionale, Cordoba è stata mediatrice di alcune operazioni umanitarie che hanno tra le altre cose permesso la liberazione di alcuni ostaggi della guerriglia. Ma è la stessa contiguità con le bande irregolari ad averle procurato tanto procedimenti giudiziari quanto accuse di avere in varie occasioni ostacolato i processi di pace interni. Per gran parte dell'elettorato, la figura di Cordoba e quella di Petro rappresentano, a diverso titolo, il volto più estremo della sinistra colombiana. (segue) (Mec)