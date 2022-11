Roma: associazioni incontrano prefetto "ancora paletti su direttiva residenza" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le associazioni, al termine dell’incontro durato circa un’ora, si sono dette insoddisfatte poiché “il prefetto ha ribadito la sua intenzione di mettere paletti alla direttiva” e “nell’incontro di domani – spiega un attivista - dovrebbero essere messe nero su bianco le sue indicazioni di mettere una sorta di barriera verso quelli che lui ha definito non meritevoli. Quello che non abbiamo capito è come intende farlo, attraverso quale meccanismo selettivo. Lui non ce l’ha voluto anticipare. Attendiamo, quindi, gli aggiornamenti del tavolo di domani, ma noi riteniamo che non può essere risolto tutto su quel tavolo. Il confronto con noi – ha sottolineato l’esponente del Movimento per il diritto all’abitare - deve continuare, almeno da parte dell’amministrazione comunale. Abbiamo chiesto al prefetto di farsi garante di un confronto in cui le decisioni che prendono domani, prima di diventare operative, siano illustrate alla cittadinanza, per cui anche con la delegazione presente oggi in prefettura. Il timore è che le modifiche arrivino e che possano essere anche sostanziose", ha concluso Di Vetta. (segue) (Rer)