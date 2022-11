Regionali: Bonaccini, per Lombardia e Lazio in campo due ottimi candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le prossime elezioni Regionali in Lombardia e Lazio "abbiamo in campo due ottimi candidati, Pierfrancesco Majorino e Alessio D'Amato, che hanno fatto molto bene come amministratori locali e non solo". Lo ha detto il presidente della regione Emilia-Romagna e candidato alla segreteria del Partito democratico, Stefano Bonaccini, ospite di "Controcorrente", su Rete4. (Rin)