Imprese: conclusa operazione fra A2A e Margherita per riorganizzazione gruppo Daunia Wind

- In conformità a quanto già comunicato lo scorso 14 ottobre, si è conclusa nella giornata di oggi l’operazione relativa alla riorganizzazione del gruppo facente capo a Daunia Wind S.r.l., società attiva nella gestione di parchi eolici in Italia. E' quanto si legge in una nota. Con la conclusione di questa operazione, il gruppo A2A detiene ora in via esclusiva le società Daunia Calvello S.r.l. e Daunia Serracapriola S.r.l. (e i relativi impianti eolici), mentre Margherita detiene in via esclusiva Daunia Wind e le altre società dalla stessa controllate. (Com)