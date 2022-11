Legge Bilancio: stop a rincari multe e vecchie cartelle, paletti alla flat tax (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte delle politiche sociali, la revisione del meccanismo di indicizzazione delle pensioni per il biennio entra in vigore per il biennio 2023-2024. “Al fine di contrastare – sottolinea la bozza – gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per il biennio 2022-2023 per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo Inps” è riconosciuto “in via transitoria” un incremento, “rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l’anno 2023 e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024”. Per l’acquisito di beni alimentari di prima necessità viene istituito “un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023”, destinato ai soggetti con un Isee non superiore a 15.000 euro. “Entro 60 giorni – si specifica – dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e del ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio”. Viene abbassata l’Iva al 5 per cento anche per i seggiolini auto per i bambini, oltre ai pannolini e al cibo per l'infanzia. Per quanto riguarda l’accoglienza dei migranti, viene ampliata la rete dei centri di permanenza per i rimpatri, al fine di “assicurare la più efficace esecuzione dei decreti di espulsione dello straniero. Le risorse iscritte nello stato di previsione del ministero dell’Interno relative alle spese per la costruzione, l’acquisizione, il completamento, l’adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 5.397.360 euro per il 2023, di 14.392.960 euro per il 2024, di 16.192.080 euro per il 2025”. (segue) (Rin)