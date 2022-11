Legge Bilancio: stop a rincari multe e vecchie cartelle, paletti alla flat tax (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’altra novità rilevante riguarda l’istituzione di un fondo per la sovranità alimentare “con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026”; l’obiettivo è “rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità, alla riduzione del costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari”. Vengono poi incrementati del 10 per cento i fondi assegnati agli enti locali finanziati con il Pnrr, riguardanti le gare delle opere pubbliche avviate dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre 2023: un intervento “per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici”. Per finanziare la sanità invece, vengono messi 2 miliardi di euro per il 2023 e 2 miliardi “di euro annui a decorrere dall’anno 2024”. Sono poi stanziati “650 milioni di euro per l’anno 2023 da destinare all'acquisto dei vaccini anti Sard-Cov-2 2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid-19”. Per le Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina, poi, “è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro, di cui 120 milioni per l’anno 2024, 140 milioni per l’anno 2025 e 140 milioni per l’anno 2026 per il finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere olimpiche”. Infine, per le attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G7, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall’approntamento del dispositivo di sicurezza, “è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2023, di 40 milioni per l’anno 2024 e di 1 milione per l’anno 2025”. (Rin)