Brasile: ministro Salute, accordo con fornitori prevede acquisto vaccini anti-Covid bivalenti

- Il ministro della Salute del Brasile, Marcelo Queiroga, ha riferito che l'attuale contratto di acquisto di vaccini anti-Covid prevede già la consegna di vaccini bivalenti, aggiornati per essere efficaci anche contro i nuovi ceppi e varianti di coronavirus. Il ministro è intervenuto dopo che l'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria (Anvisa) ha concesso l'autorizzazione all'uso in emergenza di due vaccini bivalenti sviluppati dalla società farmaceutica statunitense Pfizer. "Con l'approvazione dell'Anvisa alla versione bivalente del vaccino Pfizer, avremo a disposizione un farmaco in più per combattere la malattia", ha affermato Queiroga in una conferenza stampa. Il ministero ha infatti già firmato un contratto per l'acquisizione di 100 milioni di dosi di vaccino Pfizer da consegnare nel corso del 2022. "Presto potremo divulgare il programma di invio dei lotti che riceveremo dalle case farmaceutiche", ha concluso. (segue) (Brb)