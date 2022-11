Cile: governo invoca legge per la sicurezza dello Stato contro protesta dei camionisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati hanno ritenuto per parte loro la proposta del governo come "insufficiente" e hanno annunciato il proseguimento della protesta che da lunedì sta paralizzando il traffico commerciale su gomma. L'iniziativa è stata indetta dalla Confederacion de Transportistas Fuerzas del Norte (Ctfn) attraverso un comunicato in cui si annunciavano blocchi stradali parziali permettendo il transito solo ai mezzi di emergenza, ai veicoli privati e ai veicoli per il trasporto passeggeri. Secondo il sindacato Ctfn negli ultimi mesi "non c'è stato alcun progresso sul fronte della sicurezza" e che "al contrario, è aumentata l'insicurezza". "Non abbiamo parcheggi sicuri dove pernottare", denuncia il sindacato che, oltre alla questione della sicurezza, chiede lo stop agli aumenti delle benzine. "All'insicurezza si aggiungono gli aumenti senza freni sia del diesel che della benzina", ha detto il portavoce. (segue) (Abu)