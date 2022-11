Cile: governo invoca legge per la sicurezza dello Stato contro protesta dei camionisti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato dei camionisti aveva già indetto una protesta ad aprile per chiedere maggiore sicurezza. Questo a fronte dei ripetuti episodi di violenza che si registrano sia nelle regioni dell'Araucania e del Bio Bio, dove agiscono bande di trafficanti di legname e gruppi armati legati alle rivendicazioni della comunità indigena mapuche, ma anche nel nord del Paese, nella regione di Atacama, dove si denuncia una situazione di insicurezza legata alla forte presenza di immigrati irregolari. Secondo i primi report del ministero dei Trasporti, si segnalano disagi in diversi punti del Paese, dalle regioni del nord fino a Punta Arenas, nell'estremo sud, passando per la regione metropolitana di Santiago del Cile. All'iniziativa del sindacato dei camionisti si oppone tuttavia la Camera dei proprietari di camion del Cile (Cndc), che anche in altre occasioni aveva promosso proteste denunciando la crescente insicurezza. Secondo la Cndc si tratta di una decisione "irresponsabile" nell'attuale contesto di crisi economica del Paese. (Abu)