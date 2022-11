Kosovo-Serbia: fonti stampa, Bislimi e Petkovic oggi a Bruxelles a colloquio con Lajcak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere politico del vice primo ministro del Kosovo, Besnik Bislimi, e il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, incontreranno oggi a Bruxelles il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak. Lo scrive l'emittente "Radio Free Europe", riferendosi a fonti europee, secondo cui Petkovic e Bislimi hanno confermato la loro partecipazione all'incontro con Lajcak, ma non è noto se si vedranno separatamente o se ci sarà un incontro congiunto. I due arrivano a Bruxelles due giorni dopo il fallito tentativo di trovare un accordo sulle targhe automobilistiche in Kosovo tra il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, e il premier kosovaro, Albin Kurti. (Alt)