Kosovo-Serbia: possibile nuovo incontro oggi a Bruxelles fra i negoziatori delle due parti

- Possibile nuovo incontro a Bruxelles, fra i negoziatori di Serbia e Kosovo, nella giornata di oggi. Lo ha detto Peter Stano, portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (Eeas), durante la conferenza giornaliera a Bruxelles. "Abbiamo invitato sia il capo negoziatore del Kosovo che quello della Serbia a venire a Bruxelles, e posso confermare che entrambi ci hanno confermato che sarebbero venuti. Abbiamo intenzione di incontrarli oggi a Bruxelles", ha detto. "L'obiettivo è, come sempre, trovare finalmente una via d'uscita dalla situazione attuale nello spirito europeo", ha aggiunto Stano. "Se l'incontro avrà luogo oggi, sarà probabilmente seguito da una serie di altri incontri. Come sapete, le riunioni a livello di negoziatori sono solitamente seguite da riunioni ad alto livello quando si riesce a trovare un accordo", ha proseguito il portavoce Eeas nel suo intervento. "L'Unione europea ribadisce e ricorda che ci aspettiamo un comportamento europeo da entrambe le parti, per trovare una soluzione e una via d'uscita europea dalla situazione attuale, la peggiore crisi che abbiamo visto da anni nelle relazioni tra i due partner", ha concluso Stano. (Beb)