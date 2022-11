Speciale difesa: visita di Tajani e Crosetto apre “nuova strategia” per la regione dei Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita in Serbia e in Kosovo dei ministri degli Esteri e della Difesa, Antonio Tajani e Guido Crosetto, rappresenta “un atto per una nuova strategia” dell’Italia nei Balcani e un “nuovo percorso di attenzione” per questa zona dell’Europa. Sono queste le parole degli stessi ministri Tajani e Crosetto per definire la visita effettuata in Serbia e in Kosovo, che ha previsto una serie di incontri con gli omologhi e con le massime cariche istituzionali. La visita ha visto al centro l’impegno dell’Italia per un allentamento delle tensioni scaturite nell’ultimo periodo tra Serbia e Kosovo e per un sostegno al dialogo. Le iniziative unilaterali fra Serbia e Kosovo “non servono a raggiungere un compromesso”, ha detto il ministro Tajani nel corso di un punto stampa all’ambasciata d’Italia a Belgrado seguito all’incontro con il presidente serbo Aleksandar Vucic. “Vogliamo che riparta il dialogo ma non tocca a noi fare proposte", ha spiegato. "Piuttosto, come italiani, (tocca a noi) fare da pacificatori e da coloro che fanno di tutto per allentare le tensioni”, ha ribadito Tajani. La visita segna dunque l’avvio di una strategia italiana che proseguirà anche dopo. Tra i temi discussi c’è stato infatti anche quello di un possibile incontro multilaterale tra rappresentanti dei governi dei Paesi nei Balcani, che potrebbe essere organizzato a Roma. Al centro è stata anche la collaborazione commerciale, che potrebbe portare ad incontri con le imprese serbe e italiane in un Business forum da organizzare a Belgrado per rafforzare anche l’internazionalizzazione delle aziende italiane. Anche il ministro della Difesa Crosetto ha ribadito che con gli incontri viene avviato un percorso di attenzione ad una zona europea vicina all’Italia, e questo percorso implicherà una cooperazione “a 360 gradi”, da quella diplomatica a quella commerciale, tecnologica e militare. “Seguiremo l’impostazione anche nei prossimi anni”, ha detto Crosetto osservando che c’è una forte coesione all’interno del governo. I ministri, ha aggiunto, non sono rivali “ma servitori della stessa nazione” e quindi devono lavorare in sinergia. “Anche questo è un messaggio che inviamo”, ha detto Crosetto. (Seb)