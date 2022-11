Kosovo: media, Kurti "isolato" dal resto della politica interna sulla questione targhe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avdullah Hoti, parlamentare della Lega democratica del Kosovo (Ldk), ha affermato che il Kosovo deve stabilire la legalità in tutto il territorio del Paese e che i suoi partner occidentali sono d'accordo su questo, ma il governo “deve coordinarsi” con i partner sulla questione delle targhe . "Il Kosovo ha ottenuto risultati nel rafforzare la sua statualità solo quando ha agito in coordinamento e con il sostegno dei suoi alleati. Non abbiamo bisogno di testare i limiti di questo sostegno, perché questo significa essere ingrati e non ci porta da nessuna parte", ha detto Hoti. Pal Lekaj dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) ha affermato che la posizione di Kurti è frutto di "testardaggine". "Penso che questa situazione sia lo specchio della cattiva gestione da parte del signor Kurti. Ha preso le distanze da coloro che chiamiamo amici internazionali e con i quali abbiamo costruito le nostre istituzioni, e con cui inoltre eravamo insieme in tempo di guerra. Tutto ciò ci allontana dal dialogo e dall'accordo per la normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia", ha affermato Lekaj. (Alt)