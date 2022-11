Serbia: vicepresidente Parlamento invia proposta su allineamento a politica Ue e sanzioni alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Parlamento serbo, Borko Stefanovic, ha annunciato di aver inviato alla Commissione per gli affari esteri una proposta di risoluzione sull'armonizzazione della politica estera della Serbia con quella dell'Unione europea, che propone l'introduzione di un adeguato pacchetto di sanzioni contro la Russia. Lo riporta l'emittente "N1". "Siamo l'unico candidato all'adesione all'Ue e non abbiamo introdotto misure restrittive nei confronti della Russia. Siamo in serio pericolo di essere di nuovo isolati", ha detto Stefanovic in una conferenza stampa nel Parlamento di Belgrado. Come ha spiegato, il Paese rischia seriamente che più di 10 mila aziende si trovino in una situazione difficile e mettano in pericolo 300 mila lavoratori di aziende europee e che questo si ripercuota sugli scambi commerciali con l'Ue che rappresentano il 60 per cento del commercio estero totale del Paese balcanico. "La Serbia non deve trovarsi dall'altra parte del muro di Berlino virtuale che si sta ricostruendo", ha affermato Stefanovic. Secondo lui, l'introduzione di un pacchetto di sanzioni non minaccerebbe la Russia e "sarebbe di portata modesta", ma, se ciò non avvenisse, la posizione di Belgrado nei confronti del Kosovo sarebbe difficile, così come i rapporti politici ed economici con l'Ue. "Non dobbiamo seguire le emozioni, ma gli interessi", ha concluso Stefanovic.(Seb)