Spazio: Bernini, orgogliosi per scelta Esa su Patassa e Comellini

21 luglio 2021

- "Grande emozione e profondo orgoglio per la scelta dell’Esa che ha puntato ancora una volta su nostri giovani talenti. Gli astronauti Andrea Patassa e Anthea Comellini faranno parte delle nove riserve dell’Agenzia spaziale dopo essere stati selezionati tra oltre 22 mila candidati". Lo dichiara il ministro dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini. "La spazio, per il talento italiano, è sempre di più senza limiti - aggiunge -. Un messaggio di incoraggiamento per tutti i nostri ragazzi, soprattutto per chi si accinge a scegliere il percorso formativo: in Italia ci sono strutture accademiche d’eccellenza che aspettano solo voi", conclude Bernini.. (Rin)