Legge Bilancio: Zaia, Lega ridimensionata? Non è questione di prove muscolari

- "Non penso sia una questione di prove muscolari. Stiamo parlando di un governo insediato da una trentina di giorni, di un progetto di governo che dovrebbe avere un ampio respiro di almeno una legislatura. L'Autonomia è una delle grandi partite, così come il presidenzialismo". Lo ha detto il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, nel corso della puntata di "Controcorrente-Prima serata", in onda questa sera su Rete4, rispondendo alla domanda se la Lega esca ridimensionata dalle legge di Bilancio. (Rin)