Aereospazio: la ministeriale dell'Esa di Parigi mostra una posizione sempre più rilevante l'Italia

- Il budget di 16,9 miliardi di euro approvato dal Consiglio ministeriale dell’Agenzia spaziale europea (Esa) che si è appena concluso a Parigi è il chiaro segnale che l’Europa dello spazio fa sul serio. L’impegno finanziario per il periodo 2023-2027 ha infatti un incremento di quasi il 17 per cento rispetto ai 14,511 miliardi stanziati nel precedente vertice del 2019. Si tratta però una cifra inferiore agli oltre 18 miliardi richiesti dal direttore generale, Josef Aschbacher; molto ha contato il contesto internazionale, economico e finanziario, politico e diplomatico, in cui i 22 paesi membri dell’Esa hanno messo mano al portafoglio. In questa partita l’Italia conferma la sua terza posizione, ma con un peso sempre più rilevante. Questo è il dato che più colpisce analizzando la posizione nazionale. Un peso che è determinato non solo dai 119 milioni di euro che separano il contributo finanziario italiano di 3,083 miliardi da quello francese di 3,202 - la Germania continua a guidare con 3,512 miliardi - ma anche dalla qualità dei programmi sui quali l’Esa ha deciso di investire per rafforzare le ambizioni spaziali europee. Tra i pilastri della strategia delineata da Aschbacher, ci sono infatti settori cruciali della filiera spaziale italiana -una delle più complete non solo a livello europeo - come il trasporto spaziale (non solo lanciatori), l’osservazione della Terra, l’esplorazione dell’universo e le telecomunicazioni. (segue) (Rin)