Aereospazio: la ministeriale dell'Esa di Parigi mostra una posizione sempre più rilevante l'Italia (2)

24 luglio 2021

- Il trasporto spaziale, con 2,835 miliardi di euro, è il secondo capitolo per finanziamenti ma certamente il più strategico, poiché garantisce l’accesso allo spazio, e il più delicato, a causa della concorrenza dei lanciatori riutilizzabili di SpaceX che hanno fatto saltare i conti degli Ariane, i lanciatori europei di grossa taglia. Non a caso il nuovo Ariane 6 è in grave ritardo. In questo quadro il lanciatore italiano di piccola/media taglia, Vega dell’Avio di Colleferro, è diventato sempre di più uno dei pilastri della strategia europea di accesso allo spazio essendo molto competitivo e affidabile. Su questo dossier già da tempo è in corso un braccio di ferro tra francesi e italiani a causa della posizione di Ariane Espace come venditore unico dei lanci dell’Esa. A complicare le cose c’era anche stata la decisione del colosso franco-tedesco Ariane Group di sviluppare Maya, un piccolo lanciatore riutilizzabile che andrebbe inevitabilmente a minacciare il segmento di mercato di Vega. Una mossa che aveva spinto il governo Draghi ha porre con forza la questione nei rapporti bilaterali con Parigi, arrivando a mettere in discussione il ruolo di Ariane Espace come venditore unico. La dichiarazione del ministro Urso con i ministri Le Maire per la Francia e Habeck per la Germania sul futuro quadro di utilizzo dei lanciatori europei ha messo un punto fermo: in soldoni, se si investono fondi pubblici come quelli dell’Esa e l’Italia spende il 50 per cento per i lanciatori, il nostro Paese deve rientrare del 50 per cento; il tavolo di riflessione sui lanciatori è aperto e dovrà essere presa una decisione entro la fine del 2023. Tra l’altro nei 2,835 miliardi non c’è lo sviluppo francese di Ariane 6 il che porta a pensare che il peso italiano sia ancora maggiore, ma questo si vedrà con lo spacchettamento dei budget. (segue) (Rin)