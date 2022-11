Aereospazio: la ministeriale dell'Esa di Parigi mostra una posizione sempre più rilevante l'Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’osservazione della Terra con 2,692 miliardi è un altro settore dove l’Italia pesa. Non solo perché a Frascati c’è il direttorato competente ma perché la nostra industria ha molte leadership tecnologiche. Notevole il risultato ottenuto dalla delegazione italiana sull’esplorazione umana e robotica. Al di là dei due nuovi astronauti, la delegazione italiana è riuscita a salvare ExoMars e a riprogrammarlo con gli Stati Uniti nel 2028. Un grande risultato visto che il programma a causa della partecipazione russa (lanciatore e modulo di discesa) era stato ritardato prima e poi messo da parte a causa della guerra in Ucraina. Gli americani costruiranno i componenti Rhu (riscaldatori al plutonio per mantenere costanti le temperature) per cui Ariane non è autorizzato e sostituiranno la parte russa del modulo di discesa. L’Italia porta a casa anche Moonlight, il programma per lo studio dei servizi di comunicazione e navigazione per la Luna a guida italiana e l’importante rifinanziamento di Space Rider, programma per il modulo di rientro atmosferico, sperimentato con grande successo (una sorta di piccolo Shuttle), sempre a guida italiana. Infine alla nostra industria si aprono le porte delle nuove tecnologie per le telecomunicazioni, come l’ottica quantistica in cui siamo forti nella ricerca ma carenti nella parte industriale e di trasferimento tecnologico. Insomma, a caldo ci sono tutti gli elementi per definire questa ministeriale un successo, che andrà confermato quando si vedranno gli spacchettamenti dei singoli budget e delle relative leadership industriali, tecnologiche e scientifiche. (Rin)