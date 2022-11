Usa: indagini su elezioni 2020, dipartimento Giustizia chiede all’ex vicepresidente Pence di testimoniare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti sta lavorando per far testimoniare l’ex vicepresidente Usa, Mike Pence, nel quadro delle indagini sul tentativo di bloccare la certificazione di Joe Biden alle elezioni presidenziali del 2020, da parte di Donald Trump e dei suoi alleati. Due fonti anonime hanno confermato al “New York Times” che Pence “sta prendendo in considerazione la richiesta”, essendo le indagini del dipartimento della Giustizia “differenti” rispetto a quelle che sta portando avanti la commissione d’inchiesta della Camera dei rappresentanti sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Secondo le fonti, tuttavia, Trump potrebbe comunque invocare il privilegio esecutivo per impedire al suo ex vice di testimoniare. A contattare l’ufficio di Pence sarebbe stato Thomas Windom, uno dei responsabili delle indagini del dipartimento, nelle settimane che hanno preceduto la nomina di un consigliere speciale, venerdì scorso, che dovrà monitorare le indagini sul 6 gennaio e sui documenti classificati che Trump ha portato via al termine del suo mandato. (Was)