- - Sabrina Alfonsi, assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale; Andrea Catarci, Assessore al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la Città dei 15 minuti; Barbara Funari, Assessora alle Politiche sociali e alla Salute; Monica Lucarelli, Assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità; Alessandro Onorato Assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale; Claudia Pratelli, Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro intervengono alla presentazione del volume delle Acli "Cantiere Roma: idee e proposte dal basso per il rilancio della Capitale".Roma, Campidoglio, Aula Giulio Cesare (ore 9:30)- L'assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato interviene al panel "Il turismo verso la sfida su cambiamento e sostenibilità" in occasione del Trentennale dell'Ente Bilaterale del Turismo.Roma, Salone delle Fontane, via Ciro il Grande 10/12 (ore 12:15)- L'assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli partecipa all'iniziativa 'Povera Roma' promossa dal Gruppo Roma Futura Campidoglio.Roma, via dei Monti di Pietralata 16 (ore 17:30) (segue) (Rer)