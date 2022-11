© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Trentennale dell'Ente Bilaterale Turismo del Lazio (Ebtl). Nel corso della mattina verranno presentati il report "La domanda di lavoro nel settore turismo - dati a confronto pre e post pandemia" e "I dati dell'Osservatorio del Mercato del Turismo a Roma e provincia gennaio - ottobre e previsioni di fine anno 2022".Roma, Salone delle Fontane, via Ciro il Grande 10/12 (ore 9:30)- La presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli interviene alla presentazione delle Acli Roma di "Cantiere Roma: idee e proposte dal basso per il rilancio di Roma".Roma, Campidoglio, Aula Giulio Cesare (ore 10)- Presentazione della nuova Campagna "Comunicatio Manifesta. Giovani contro la violenza di genere" di Beawarenow, l'Associazione che è tesa a combattere la disuguaglianza di genere grazie all'utilizzo di differenti linguaggi e discipline artistiche, nuove tecnologie con un approccio partecipativo.Roma, Casa Internazionale delle Donne, via della Lungara 19 (ore 10) (segue) (Rer)