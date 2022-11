Usa: vertici della Fed ritengono appropriato un rallentamento nel rialzo dei tassi di interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vertici della Federal Reserve ritengono sia giunto il momento di rallentare la politica di rialzo dei tassi di interesse per contenere l’inflazione galoppante, dopo che il consiglio direttivo ha approvato un nuovo incremento dello 0,75 per cento all’ultima riunione. Stando al verbale dell’incontro, tenutosi nelle giornate del 1-2 novembre, molti dei presenti hanno suggerito di approvare un rialzo inferiore alla riunione di dicembre, intorno al mezzo punto percentuale. “Una maggioranza significativa dei presenti ha ritenuto appropriato un rallentamento della politica di rialzo dei tassi”, si legge nel verbale. Alcuni partecipanti avrebbero sottolineato il rischio di eccedere, approvando misure troppo incisive rispetto a quelle necessarie per riportare il tasso di inflazione su un percorso che lo porti entro la soglia del due per cento. (Was)