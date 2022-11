Legge Bilancio: Castellone (M5s), non è coraggiosa né improntata alla crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La legge di Bilancio "non è coraggiosa, perché non ha avuto il coraggio di andare a trovare risorse dove ci sono, non guarda alla crescita e non prevede investimenti". Lo ha affermato la vicepresidente del Senato ed esponente del Movimento cinque stelle, Mariolina Castellone, nel corso della registrazione di "Porta a porta" che andrà in onda questa sera su Rai1. Inoltre, "questa manovra toglie quella rete di protezione sociale che è stato l’unico paracadute per una fascia di popolazione in difficoltà", ha aggiunto la parlamentare parlando del reddito di cittadinanza. (Rin)