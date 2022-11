Roma: associazioni incontrano prefetto "ancora paletti su direttiva residenza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terminato l’incontro tra il prefetto di Roma, Bruno Frattasi, e una delegazione di sei persone delle associazioni per il diritto all’abitare. Oggetto dell’incontro è stato il discutere come la prefettura intende procedere per quanto riguarda l'applicazione della direttiva del sindaco Roberto Gualtieri che deroga all'articolo 5 del decreto Lupi e consente alle persone “meritevoli di tutela” e in condizioni di svantaggio economico e sociale di poter contare sulla possibilità di iscrizione della residenza nel luogo in cui hanno la dimora abituale e di potersi allacciare ai servizi pubblici essenziali, anche se si trovano in occupazione abusiva. Domani il prefetto incontrerà di nuovo il Capo di gabinetto del Comune di Roma, Alberto Stancanelli, e l’assessore al Patrimonio e alle politiche abitative, Tobia Zevi. (segue) (Rer)