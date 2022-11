Ucraina: Zelensky parlerà in video alla riunione odierna del consiglio di sicurezza Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, interverrà in collegamento video ad una riunione del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite convocata per oggi pomeriggio alle ore 16 locali (le 22 italiane). Lo confermano fonti diplomatiche Onu, dopo che lo stesso Zelensky ha chiesto la convocazione di una riunione di emergenza dopo gli ultimi attacchi russi in Ucraina. “Ho detto al nostro ambasciatore alle Nazioni Unite di chiedere un incontro urgente del consiglio di sicurezza: l’omicidio di civili e i danni alle infrastrutture sono atti di terrorismo, e l’Ucraina continuerà a chiedere una decisa risposta internazionale a questi crimini”, si legge nel tweet del presidente. (Was)