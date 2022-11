Ucraina: Usa, orrendi attacchi russi non hanno alcun obiettivo militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze della Federazione Russa stanno continuando i loro orrendi attacchi contro il popolo ucraino, colpendo di proposito le infrastrutture energetiche civili in vista della stagione invernale. Lo ha detto in una nota la portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, Adrienne Watson, dopo gli attacchi russi di oggi in Ucraina. “Azioni del genere non hanno alcun senso dal punto di vista militare, e sono invece tese ad aumentare le sofferenze del popolo ucraino: inoltre, dimostrano che la Russia è disposta a rafforzare il rischio di un incidente nucleare a scapito di tutta la regione”, ha detto, aggiungendo che gli Stati Uniti continueranno a sostenere la difesa dell’Ucraina in ogni modo possibile. (Was)