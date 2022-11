Usa: Musk avvia nuovo sondaggio per ripristinare altri account precedentemente sospesi da Twitter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elon Musk ha avviato un nuovo sondaggio su Twitter, chiedendo agli utenti se sia il caso di ripristinare gli account sospesi in precedenza dalla piattaforma. Si tratta di una procedura analoga a quella seguita dal nuovo amministratore delegato per quanto riguarda il profilo di Donald Trump, riattivato pochi giorni fa dopo che la maggioranza degli utenti che ha preso parte al sondaggio si è espressa a favore del ritorno dell’ex presidente Usa sulla piattaforma. Twitter ha sospeso l’account di Trump dopo le rivolte e l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, accusando l’ex presidente di aver fomentato le rivolte con i suoi post. Alle 15 locali di oggi (le 21 italiane), al nuovo sondaggio di Musk hanno partecipato già 1,3 milioni di persone. (Was)