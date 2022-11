Scozia: manifestanti protestano contro divieto di referendum sull’indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di manifestanti hanno protestato davanti al Parlamento scozzese (Holyrood) contro la decisione della Corte suprema britannica di vietare il referendum sull’indipendenza. Sono almeno 15 le manifestazioni organizzate in altrettante città fra cui Edimburgo. La Corte suprema britannica ha infatti deciso che il Parlamento scozzese non ha il potere di legiferare su un secondo referendum sull’indipendenza. Il primo referendum si era tenuto nel 2014 e aveva visto il 55 per cento dei votanti esprimersi contro l’indipendenza dal Regno Unito.(Rel)