- Prorogate per il 2023 le agevolazioni per l’acquisto della prima casa per gli under 36. È quanto emerge dalla bozza della legge di Bilancio, che riporta la data di oggi. “Al Fondo di garanzia per la prima casa sono assegnati ulteriori 430 milioni di euro per l'anno 2023”. (Rin)