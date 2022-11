Serbia-Kosovo: visita di Tajani e Crosetto apre “nuova strategia” per la regione dei Balcani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A conclusione della visita Tajani e Crosetto si sono recati presso il Comando della missione Nato in Kosovo (Kfor). La missione, guidata dal generale italiano Angelo Michele Ristuccia, ha il compito di contribuire a garantire un ambiente sicuro e protetto e la libertà di movimento per tutti i cittadini in Kosovo, come definito dalla risoluzione 1244 del 1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il contingente italiano, dislocato in varie zone del Paese, è il più numeroso della missione internazionale con 750 unità. In questo contesto, i due ministri - oltre a ringraziare i militari per il loro operato - hanno ribadito la necessità che l’Italia guadagni nella regione dei Balcani “la credibilità e il rispetto a livello politico” che si sono guadagni i nostri militari grazie a “vent’anni di impiego nella missione Kfor”. Su questo presupposto poggia l’idea di organizzare nelle prossime settimane a Roma un incontro politico che riunisca vari esponenti dei Paesi dei Balcani e favorisca una distensione nei rapporti fra Serbia e Kosovo. (Seb)