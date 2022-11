Speciale difesa: Kosovo, Crosetto, da Pristina dimostrazione di amicizia verso operato nostri militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo ha sempre dimostrato amicizia e attenzione per l’operato dei Carabinieri e degli altri militari italiani presenti in Kosovo. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, al termine del colloquio con l’omologa del Kosovo, Armend Mehaj, a Pristina. “Abbiamo parlato delle aspirazioni del Kosovo nei confronti dell’Europa e della Nato e dei rapporti con l’Italia per proseguire questo percorso”, ha aggiunto. (Seb)