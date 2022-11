Speciale difesa: Kosovo-Serbia, Crosetto, parte della famiglia europea, non vi lasceremo soli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quando due membri di una famiglia non vanno d’accordo è responsabilità degli altri membri della famiglia farli sedere a tavola e metterli d’accordo”: lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto al termine del colloquio con l’omologa del Kosovo, Armend Mehaj, a Pristina parlando dei recenti problemi fra Pristina e Belgrado. Crosetto ha definito Kosovo e Serbia parte della famiglia europea. “Questo è l’obiettivo che ci poniamo anche nel prossimo futuro come Italia”, ha spiegato Crosetto, secondo cui questa regione “è troppo importante” per l’Europa “per lasciare da solo un Paese in difficoltà”. (Seb)