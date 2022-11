Speciale difesa: Kosovo-Serbia, Crosetto, Italia deve guadagnare a livello politico credibilità nostri militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia deve guadagnarsi a livello politico la credibilità e il rispetto che i militari si sono guadagnati in vent’anni di missione Kfor. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto a Casa Italia dopo aver incontrato i militari italiani del comando Kfor. “I militari sono riusciti a dialogare allo stesso modo con Kosovo e Serbia facendosi a rispettare da due nazioni che non hanno rapporti straordinari. Ora il testimone deve esser preso dalla politica, assumendosi come Italia di trovare una via d’uscita a un momento difficile. Penso che grazie al lavoro fatto dai nostri militari l’Italia abbia una predisposizione positiva da parte dei due Paesi”, ha detto Crosetto “Ci auguriamo di poter realizzare nelle prossime settimane a Roma un incontro per poter definire un’uscita dalla crisi, e portare le due nazioni verso un ingresso nell’Unione europea”, ha aggiunto il ministro. (Seb)