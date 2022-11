Speciale difesa: Kosovo-Italia, ministro Difesa Mehaj, abbiamo chiesto sostegno per percorso Ue e Partenariato Pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo chiede all’Italia sostegno nel processo di integrazione nell’Unione europea e nell’ingresso nel Partenariato per la pace della Nato. Lo ha detto il ministro della Difesa kosovaro, Armend Mehaj, nel corso di un punto stampa con l’omologo italiano, Guido Crosetto, a Pristina. “Abbiamo parlato dell’influenza russa nei Balcani che pone una minaccia non solo a livello internazionale ma anche regionale. Ho ringraziato il ministro e ho rinnovato la richiesta di sostegno per l’integrazione del Kosovo nel Partenariato per la pace (della Nato) e nell’Unione europea, sostegno anche per i 4 Paesi che non ci riconoscono ancora nella Nato. Ho detto al ministro che il Kosovo è sempre disponibile a sostenere le operazioni internazionali, che stiamo a fianco ai nostri partner anche in Italia quando è richiesto, per contribuire alla sicurezza globale”, ha detto il ministro di Pristina. Mehaj ha osservato che “questa visita” è di particolare importanza. “Con il ministro Crosetto abbiamo parlato dei nostri obiettivi geopolitici regionali e globali. Abbiamo discusso dei processi in atto nelle forze di sicurezza del Kosovo, abbiamo discusso degli avanzamenti che abbiamo conseguito recentemente e di quelli a venire, in particolare nell’ambito del quadro normativo. Abbiamo discusso della situazione della sicurezza nella regione e nel mondo, della situazione attuale in Ucraina”, ha detto il ministro aggiungendo che il Kosovo sostiene l’Ucraina nell’ambito del Gruppo di contatto. “La Repubblica del Kosovo ha offerto all’Ucraina sostegno per la formazione delle Forze armate in tre campi: ‘search and rescue’, sminamento e trattamento di materiali pericolosi”, ha infine precisato il ministro. (Alt)