Speciale difesa: Kosovo, Tajani, non si può fare politica estera senza strumento di difesa importante

- Non si può fare politica estera senza uno strumento di difesa in grado di far svolgere all’Italia un ruolo importante. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Casa Italia rivolgendosi ai militari italiani del comando Kfor. “Sono stato orgoglioso aver sentito elogiare i Carabinieri e i militari italiani dall’Alto rappresentante europeo Josep Borrell per il nostro operato in Kosovo”, ha detto Tajani. “So cosa significa quello che fate e i sacrifici delle vostre famiglie, so cosa significa stare in zone a rischio”, ha detto Tajani, così come che “non tutti quanti capiscono quello che fate” e credo “che dovrebbe essere spiegato ai nostri cittadini”. (Seb)